Fallece James Darren a sus 88 años, Ícono del Cine y la TV

James Darren, conocido por su papel en “Gidget” y su trabajo en “T.J. Hooker” y “Star Trek: Deep Space Nine”, ha fallecido.

El veterano actor murió en paz mientras dormía el lunes en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, confirmado por su hijo Jim Moret.

La causa de la muerte no se ha aclarado, aunque su hijo indicó que James tenía problemas cardíacos y estaba en la unidad de cardiología del hospital.

James inicialmente acudió al hospital para una sustitución de válvula aórtica, pero fue considerado demasiado débil para la cirugía y fue enviado a casa.

Eventualmente, James fue llevado de nuevo al hospital, donde falleció mientras dormía. Su estado de salud había sido delicado en los últimos tiempos.

James se convirtió en ídolo juvenil al interpretar a Moondoggie en “Gidget” en 1959 y en sus secuelas, “Gidget Goes Hawaiian” y “Gidget Goes to Rome”.

En televisión, James tuvo un papel recurrente en “T.J. Hooker” como el oficial Jim Corrigan, apareciendo en 66 episodios a lo largo de cuatro temporadas.

Además, James tuvo un papel recurrente en “Deep Space Nine” interpretando al cantante holográfico Vic Fontaine en la serie de los años 90.

