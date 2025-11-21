FAA emite alerta de amenazas para aerolíneas civiles que operan sobre Venezuela
Publicado el 11/21/2025 a las 17:48
- FAA emite alerta de amenazas
- Riesgos por interferencias GNSS
- Actividad militar creciente
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una alerta dirigida a todas las aeronaves que transiten por la Región de Información de Vuelo de Maiquetía.
Dicha advertencia subraya un deterioro en las condiciones de seguridad y un incremento en la interferencia de navegación satelital en el espacio aéreo venezolano.
La zona señalada comprende gran parte del territorio aéreo del país, considerado estratégico por su proximidad a áreas de maniobra militar.
Además, la FAA pidió máxima precaución a los operadores estadounidenses que planeen vuelos en esta región.
Interferencias satelitales afectan la navegación aérea
Según la agencia, se han reportado interrupciones en el Sistema Global de Navegación por Satélite mientras aeronaves civiles cruzaban el espacio aéreo de Maiquetía.
Estas interferencias pueden extenderse hasta 250 millas náuticas y comprometer equipos esenciales de comunicación y vigilancia.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Los informes señalan que la actividad militar venezolana ha aumentado de forma significativa desde septiembre.
Este escenario ha generado preocupación entre autoridades de aviación debido al impacto directo sobre la seguridad operacional.
La FAA exige notificación previa a operadores
La alerta establece que los operadores estadounidenses deben informar con 72 horas de anticipación cualquier vuelo sobre esta zona.
También deberán reportar de inmediato cualquier irregularidad detectada durante el tránsito por el espacio aéreo venezolano.
La agencia indicó que el riesgo afecta a aeronaves en todas las fases de vuelo, incluyendo aproximación, salida y sobrevuelo.
Además, subrayó que incluso aviones en tierra o aeropuertos dentro del área podrían verse comprometidos.
#URGENTE | La Administración Federal de Aviación de EEUU emite una alerta a todas las aerolíneas civiles que operan sobre Venezuela. pic.twitter.com/smyGOf0iKZ
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) November 21, 2025
Aumento de ejercicios militares en Venezuela
El comunicado resalta que Venezuela ha ejecutado múltiples ejercicios militares a gran escala en semanas recientes.
Miles de efectivos han sido movilizados como parte de una estrategia de preparación operativa dentro del país.
Aunque el gobierno venezolano no ha manifestado intención de atacar a la aviación civil, su capacidad bélica es relevante.
El arsenal incluye aviones de combate avanzados y sistemas antiaéreos capaces de alcanzar altitudes usadas por aeronaves comerciales.
Riesgos potenciales para vuelos civiles
La FAA detalló que los sistemas de defensa aérea portátiles representan un riesgo adicional a baja altitud. Asimismo, la artillería antiaérea del país también fue mencionada como un elemento que eleva la vulnerabilidad del tránsito aéreo.
De igual manera, la combinación de interferencias, operaciones militares y sistemas armamentísticos genera un escenario impredecible. Por ello, la entidad estadounidense advierte que las medidas preventivas deben ser estrictamente observadas.
La agencia aseguró que continuará monitoreando el entorno de riesgo en esta región. Un seguimiento constante permitirá ajustar las restricciones para la aviación civil de Estados Unidos.
Además, la prioridad es proteger a los operadores que deban sobrevolar el espacio aéreo venezolano pese al contexto. La alerta se mantendrá activa hasta que la situación de seguridad muestre signos de estabilización, según ‘Daily Express US‘.