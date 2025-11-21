FAA emite alerta de amenazas para aerolíneas civiles que operan sobre Venezuela

FAA emite alerta de amenazas

Riesgos por interferencias GNSS

Actividad militar creciente

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una alerta dirigida a todas las aeronaves que transiten por la Región de Información de Vuelo de Maiquetía.

Dicha advertencia subraya un deterioro en las condiciones de seguridad y un incremento en la interferencia de navegación satelital en el espacio aéreo venezolano.

La zona señalada comprende gran parte del territorio aéreo del país, considerado estratégico por su proximidad a áreas de maniobra militar.

Además, la FAA pidió máxima precaución a los operadores estadounidenses que planeen vuelos en esta región.

Interferencias satelitales afectan la navegación aérea

Según la agencia, se han reportado interrupciones en el Sistema Global de Navegación por Satélite mientras aeronaves civiles cruzaban el espacio aéreo de Maiquetía.

Estas interferencias pueden extenderse hasta 250 millas náuticas y comprometer equipos esenciales de comunicación y vigilancia.

Los informes señalan que la actividad militar venezolana ha aumentado de forma significativa desde septiembre.

Este escenario ha generado preocupación entre autoridades de aviación debido al impacto directo sobre la seguridad operacional.