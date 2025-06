Exvocera de Biden rompe con los demócratas y se declara independiente

Karine Jean-Pierre, exportavoz de la Casa Blanca bajo Joe Biden, anunció su ruptura con el Partido Demócrata, a quien acusa de «traicionar» al expresidente.

El anuncio aparece en su nuevo libro “Independiente. Una mirada al interior de una Casa Blanca rota”, que será publicado en octubre.

La editorial describe el libro como una crítica contundente al sistema bipartidista de Estados Unidos.

Jean-Pierre, quien fue secretaria de Prensa entre 2022 y 2025, ofrece su testimonio sobre lo que califica como tres semanas críticas en las que el Partido Demócrata presionó a Biden para abandonar su candidatura a la reelección.

Scott Jennings hits Karine Jean-Pierre FROM THE TOP ROPE:

«I’d like to congratulate Democrats for ridding yourselves of this untalented mediocrity. I mean this is the most self-aggrandizing liar that has ever held this job.» pic.twitter.com/eVb1ICWwNH

— Breaking911 (@Breaking911) June 4, 2025