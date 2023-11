Extranjeros dicen cómo huelen los mexicanos

Estos comentarios los hicieron en español en una conversación susurrada creyendo que este señor no podría comprender lo que decían.

«No sé qué me dio más pena si escuchó lo que le dije o que nosotros olemos a leche de vaca», dijo la chica que se hizo viral en la plataforma.

Ya que se ha dicho que algunos europeos no tienen el hábito de bañarse diario y desprender un extraño olor corporal.

Más bien, lo interpretaron como un elogio, ya que no percibieron el olor que fuera desagradable o incomodo para otras personas.

Inicialmente, aquellos que lo tomaron con humor y no se sintieron ofendidos por el comentario fueron los primeros en expresarse.

«Olor a bebé»

Los usuarios escribieron:»Sí olemos a leche y a maíz, prácticamente olemos a un plato de ‘confleis'», «Bueno con que no sea leche echada a perder todo bien».

«Los bebés huelen a lechita y todos aman el olor de bebé, así que no me ofendo», comentaron a la chica del video.

«»Bueno las vacas son sagradas en la India jajaja no se si fue cumplido o insulto jajaja», «Cuando no me baño huelo a birria o barbacoa», agregaron.

«»No generalicen. Yo huelo a chilaquiles todo el día», «A todos les gusta la leche, entonces ahí todo bien» o»Ellos aman las vacas , entonces les encanta nuestro olor», mencionaron.