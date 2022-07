Extraña luz en Texas causa preocupación

Muchos creyeron que se trataba de un Objeto Volador No Identificado

¿El fin está cerca?

Extraña luz en Texas causa preocupación y dan a conocer que fue ¿un Objeto Volador No Identificado? De acuerdo con información de ABC, el meteorólogo Kevin Roth tiene una explicación más lógica de lo que pasó exactamente y que puso ‘los pelos de punta’ a más de uno:

“Lo que podemos decir oficialmente es que es una bola de fuego, y cuando ves que se enciende así, eso es lo que se considera una bola de fuego. Es un meteoro si nunca golpea el suelo. Si golpea el suelo, es un meteorito. No sabemos si golpeó el suelo o no, así que no sabemos si es un meteoro o un meteorito. De cualquier manera, podemos decir que definitivamente es una bola de fuego”.

¿Bola de fuego, meteorito u OVNI? ¿Qué fue esa extraña luz que se vio en Texas?

Por su parte, la reconocida periodista Mayra Moreno utilizó sus redes sociales para expresar su asombro luego de ver una extraña luz en Texas: “Dios santo a las 10:22… vi la estrella fugaz o el meteorito más increíble… Todavía estoy en estado de shock… nunca había visto algo así”.

Sus seguidores no dejaron pasar mucho tiempo para responder su mensaje: “Si, lo vimos y fue hermoso”, a lo que Mayra respondió: “Oh, Dios mío, desearía haberlo grabado. Pasó muy rápido”. Otras personas comentaron lo siguiente: “Sí, en Katy, TX, con un tono verde, ¡fue increíble!”, “Si, lo vi en New Braunfels”, “¡¡Vi el mejor de todos!! En el noroeste de Luisiana” (Archivado como: Extraña luz en Texas causa preocupación y dan a conocer que fue ¿un OVNI?).