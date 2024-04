La extraña coincidencia en las muertes de Selena y Jenni Rivera

«Así me dicen mis ex amores…»

La muerte de Jenni Rivera también generó una gran conmoción en la comunidad latina y en la industria musical.

Fue una pérdida devastadora tanto para sus fanáticos como para sus colegas del medio artístico.

A la cantante le sobreviven sus cinco hijos: Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny, quienes han continuado con su legado.

No obstante, hoy en día las cosas entre los miembros de la dinastía Rivera no están de lo mejor y el pleito parece no tener fin.