Extraditan a dos fugitivos capturados en Texas; otros dos siguen prófugos tras fuga en Luisiana

Dos de los diez reclusos que escaparon de una cárcel en Nueva Orleans el pasado 16 de mayo fueron recapturados en Texas y ya han sido extraditados a Luisiana.

Mientras tanto, las autoridades continúan la intensa búsqueda de los dos últimos fugitivos, considerados peligrosos.

Estos con recompensas de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a su captura.

Así lo informó USA TODAY.

Two inmates, Leo Tate and Jermaine Donald, who escaped the Orleans Justice Center earlier this month were captured in Texas and returned to Louisiana on Friday, authorities confirmed. https://t.co/C6vt8cs04a pic.twitter.com/1EhcIt5CXw

— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) May 30, 2025