¡Una extrabajadora de Primark revela duros secretos sobre la tienda!

Marina Branningan revela detalles acerca de la tienda que nadie se esperaba…

Con esto lidiaba Marina mientras trabajaba para Primark

Esto era el 'pan de cada día' Extrabajadora Primark revela secretos. Una ex empleada de la cadena irlandesa de ropa, Primark, reveló detalles y secretos que no se esperaban, pues dijo que ellos como trabajadores tienen códigos especiales. Martina Brannigan, de 25 años, de Newcastle, que trabajó en Primark durante un año cuando era adolescente, dijo que hay muchas cosas que la gente no sabe. Martina, quien ahora es contadora y vive con su pareja Josh, de 30 años, revela que el área de la tienda en la que el personal está prohibido y lo que realmente se guarda en el almacén. Dijo para el portal The Sun, la estrategia que utilizan que tiene que ver con ¿Jugar con la mente de los clientes? ¡Nadie se esperaba lo que hacen los jefes con los trabajadores! De acuerdo con información de The Sun, algo que suelen decir los clientes es: "¿Tienes esto en otra talla?", señalando un vestido que sostiene de nuestra última colección. "No, lo siento, las únicas tallas que tenemos están en la tienda de Primark", le digo. Ella pone los ojos en blanco y se marcha furiosa. Puedo decir que ella no me cree, pero es verdad. La ex empleada de la tienda departamental dijo que el almacén de Primark está repleto de ropa, pero todo es nuevo: solo lo verás en los rieles una vez que se haya vendido toda la temporada anterior y las tallas que están agotadas son las únicas disponibles. Pero eso no impidió que los clientes se pusieran camiseros, por supuesto. Primark fue mi primer trabajo y comenzar en diciembre fue un verdadero bautismo de fuego para mí.

Extrabajadora Primark revela secretos: Marina Branningan tuvo una mala experiencia trabajando ahí Al parecer no es tan cómodo ni bueno trabajar en Primark, pues la ex trabajadora de la tienda de ropa se quejó con The Sun bastante acerca de los tratos que recibían. "Al final del día estaría muerto de pie, y ni siquiera podría tomar el ascensor al final de su turno porque el personal tiene prohibido usarlos, ¡no me pregunte por qué!", mencionó. "La peor parte de esos turnos ocupados fue estar en el servicio de mesa. Como sabrán la mayoría de los compradores habituales, a Primark le encanta poner cosas como jerséis y pijamas en las mesas en lugar de colgarlas. Está bien si vas de compras, pero para el personal es un infierno", se quejó Martina Brannigan.

El dolor de cabeza de todos los días de los empleados Martina dijo que los llamados 'ladrones de tiendas' eran un dolor de cabeza con lo que tenían que lidiar diariamente. "Los ladrones de tiendas siempre eran peores en los probadores y siempre tenían más probabilidades de atacar durante las horas de navegación que tenían lugar una hora antes de que abrieran las cajas los domingos". La gente siempre usaba la excusa de que no hay nadie en las cajas, pero claro que no los había porque no abren hasta las 11. "El personal tenía una maniobra secreta si pensaban que habían visto a un cliente de dedos ligeros. "Voy a buscar al gerente", pero simplemente caminaría detrás del cliente para vigilarlo. La gente siempre pregunta sobre los códigos "secretos" que escuchará en la tannoy, pero no es tan emocionante como cabría esperar. Dijo a The Sun Martina.