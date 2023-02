La exquinceañera Rubí en traje de baño y sus 10 fotos más sexys

Rubí se mostró relajada posando en un traje de baño estampado en colores vivos como rosa, amarillo, azul y verde. La joven ha dejado en claro que ya no es esa joven quinceañera que conocimos años atrás con sus publicaciones donde luce su figura en diferentes atuendos.

Tras el momento que la lanzó a la fama, no ha desaparecido por completo de las redes y comparte fotografías de sus mejores atuendos. Frente al espejo, la exquinceañera decidió posar mostrando su escotado vestido en un chillante color rosa, acompañado de unas largas botas en una tonalidad café clara.

Al igual que en otras ocasiones, la exquinceañera no perdió la oportunidad de compartir la elección de su atuendo del día para compartirla con sus seguidores. En lo que parece una pose despreocupada, aparece luciendo un impresionante escote.

Demostrando que ya no es la joven de quince años que se volvió viral por la invitación de su fiesta en el año de 2016, comparte las fotografías de sus reveladores atuendos. En esta ocasión la arriesgada elección de vestuario es la que destaca en su publicación.

Aparece con sensual pose en la cama

La exquinceañera no se cansa de demostrar que no es la misma niña del viral video del 2016. Y es que con las fotografías que comparte en sus redes sociales, podemos apreciar que la joven Rubí definitivamente ha cambiado y ya no es una niña.

Y es que posó a la orilla de la cama en una pose sensual. Con una blusa sin mangas en color negro, un minishort de mezclilla y unas botas blancas posó despreocupada cruzándose de piernas dejando ver esa parte de su cuerpo en una provocadora postura.