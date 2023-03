“No es tu responsabilidad, no es tu culpa”

El conductor del reality brasileño habló con Dania y le dejó en claro que la expulsión de ambos participantes fue totalmente una decisión tomada por el programa por lo que no debería de sentirse culpable, ante esto fue imposible que la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 3’ se soltara en llanto al quedar en shock. “Es una decisión del programa y no fue tomada por nada de lo que dijiste”, señaló Tadeu Schmidt.

“No es tu responsabilidad, no es tu culpa, ten la seguridad de que no queremos verte llorar”, añadió el conductor. La reacción por parte de los internautas no tardó en hacerse presente, “¡Se acabó el programa! ¡Esta expulsión fue innecesaria, todos estaban bajo la influencia del alcohol!”, “Podrían haberlo evitado”, “A ella no parecía molestarle en absoluto”, “Hipocresía de este programa”, se puede leer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Expulsan participantes Big Brother.