Detrás de José Rodríguez se posicionó Pepe Gámez quien ha tenido más empatía con sus dos amigos, Madison y Diego; por su parte, Raúl y la Materialista se posicionaron detrás del actor argentino de 54 años a quien no le perdonan haber entrado semanas después de los demás; por último, fue Paty Navidad la que decidió tomarse ‘todo a personal’ y ponerse detrás de la ex reina de belleza.

La Casa de los Famosos 3 tiene su mejor gala gracias a la polémica

En la gala del domingo se desató una pelea campal entre seis de los siete habitantes de ‘La Casa de los Famosos 3’ pues Paty Navidad no pudo olvidar cuando presuntamente Madison Anderson ‘la ofendió’ diciendo que no era un concurso de cocina, lo que se tomó muy a personal pese a que las evidencias apuntan que el comentario de la ex reina de belleza lo dijo en una plática general y no señalando a la actriz mexicana quien decidió divulgarlo a sus compañeros y ellos le creyeron.

Mientras Pepe Gámez se quedó callado, Diego Soldano se puso a defender a Madison Anderson por los ataques que recibía aunque ella también le dijo sus puntos a Paty Navidad; otra pelea fue la de La Materialista y el actor argentino quienes discutieron por ‘la incomodidad’ que la de República Dominicana aseguró sentir cuando vio en paños menores al ojiazul.