SUCEDE LO INESPERADO Y EXPULSAN AL MENOS PENSADO. La Casa de los Famosos 3 impacta por la celebridad que abandona el show este lunes.

El escándalo de Dania Méndez provocó mucho revuelo

Cuando Dania Méndez se fue a Big Brother Brasil nunca imaginó que sólo duraría dos días en la casa debido a que en una fiesta, dos hombres pasados de copas tratarían de faltarle al respeto con manoseos y actitudes ‘impropias’ lo que les costó ser expulsados e incluso una investigación por parte de la policía de aquél país.

Sin embargo, en los monitores de la Casa de los Famosos 3, Arturo Carmona pudo ver todo lo sucedido con Dania Méndez en Big Brother Brasil y no estuvo muy complacido con lo que vio pese a que no son novios y encima, ella le dejó en claro desde antes de irse que no quería una relación… pero él insiste y no lo quiere aceptar… situación que ya cansó a muchas personas.