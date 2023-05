«Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado», afirmó Clarissa Molina .

El día de ayer Molina confirmó lo que por meses se estuvo sospechando, una ruptura entre la pareja. Pues, todo comenzó cuando los fans notaron que ya no subían publicaciones juntos. Pero ahora que Clarissa lo ha confirmado, su exprometido ha dado de qué hablar con inesperado mensaje.

Exprometido de Clarissa Molina envía mensaje: ¡Qué siempre no! La famosa conductora y modelo dominicana de 31 años Clarissa Molina, se encontraba bastante emocionada hace unos meses tras anunciar que pronto se casaría con el empresario Vicente Saavedra, sin saber que los planes no lograrían concretarse…

Un día después de que la guapa dominicana de 31 años rompiera en silencio en sus historias de Instagram, el empresario y exprometido de Clarissa no se quedó de brazos cruzados y también decidió compartir un mensaje que dejó a muchos pensando sobre lo que pudo haber pasado con la pareja.

¿Qué sucedió entre ellos?

La verdad es que ni Clarissa, ni su exprometido han hablado sobre los motivos por los cuales terminaron, pues ambos se veían muy enamorados hace meses, y cuando anunciaron su compromiso, ambos lo hicieron de una forma bastante romántica. Por lo cual ahora se sospecha que tuvo que haber ocurrido un ‘problema grande’.

Sin embargo, los fans de Molina han expresado su apoyo hacia ella por medio de un post de Despierta América: » Ya era hora qué lo dijeras porque ese hombre no era para ella , nunca me gustó ellos no se veían bien juntos», «Lo mejor que hiciste», «Lo mejor que hizo, que se busque un hombre sin hijos», dijeron algunos usuarios.