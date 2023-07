Exprometido de Clarissa Molina confirma relación: Tras varios meses de terminar con su compromiso, Clarissa Molina y su ex, Vicente Saavedra continúan dando de qué hablar, pues ahora se acaban de confirmar fuertes sospechas sobre lo que tanto se decía acerca de una supuesta infidelidad, y aquí te revelamos los nuevos detalles.

La famosa co-conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ anunció que su compromiso terminó hace más de un mes, lo cuál dejó bastante sorprendidos a todos sus seguidores, pues la pareja se veía bastante feliz, sin embargo, la guapa ex reina de belleza nunca confirmó los motivos.

Mucha gente asegura que la intuición es algo que nunca debemos ignorar, ya que muchas veces cuando algo se piensa muy seguido, es porque el subconsciente está tratando de decir algo, y esto es quizás algo que sucedió con Clarissa Molina con respecto a su ex.

Con ésta fotografía bastante íntima, se ha revelado que efectivamente Vicente ya se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor, mientras que la guapísima Clarissa Molina se encuentra soltera. Los rumores entorno a un supuesto engaño no quedan descartados.

Este pasado viernes, el ex prometido de Clarissa Molina finalmente rompió el silencio y con una fotografía confirmó que está saliendo con alguien más. Fue a través de sus historias de Instagram que subió una imagen en donde se ve una mujer en su hombro.

Exprometido de Clarissa Molina confirma relación: Habría pasado poco tiempo después de comprometerse

Por otro lado, Chamonic también informó que esta sorpresiva nueva relación comenzó luego de algunos meses que se anunciara la ruptura del compromiso entre el productor y Clarissa. «La noticia llega meses después de que Clarissa Molina anunciara que se canceló la boda».

«Según me cuenta ella habría sido la tercera en discordia entre la relación de Vicente y Clarissa, pero es obvio que el tipo no repuesto su relación», indicó la comunicadora a través de su cuenta de Instagram. Cabe resaltar que son solamente especulaciones, pues ni Clarissa ni su ex pareja han confirmado que las cosas hayan pasado de ésta forma.