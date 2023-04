Salida de Adamari López de Hoy Día causa revuelo en redes sociales.

Exproductora del programa estalla tras el despido de la boricua.

Adamari López no estará más en el matutino de Telemundo.

Exproductora estalla despido Adamari. El pasado viernes 7 de abril se dio a conocer de manera oficial que Adamari López le dijo adiós al matutino de Telemundo ‘Hoy Día’ tras más de 10 años dentro de la cadena televisiva de habla hispana, donde se ganó el cariño de muchos espectadores.

Tal parece que todo fue una decisión propia de la Chaparrita de Oro, pues según a sus primeras declaraciones, ella en conjunto con Telemundo tomaron la decisión después de que la boricua más querida por los hispanos expusiera sus motivos por el cuál ha decidido alejarse de la televisión.

El despido de Adamari López en Hoy Día causa revuelo en redes sociales

La salida de Adamari López del programa ‘Hoy Día’, ha causado gran revuelo dentro de las redes sociales y dividido opiniones tanto por los usuarios internautas como por parte de colegas de la Chaparrita de Oro, entre las más polémicas se encuentran las palabras que la exproductora del matutino ofreció en redes sociales.

Fue la misma conductora puertorriqueña quién a través de redes sociales confirmó su despido de Telemundo, el cuál aparentemente fue por decisión propia, “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañare cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido, mi casa, por más de 10 años, Telemundo”, señaló. Archivado como: Exproductora estalla despido Adamari.