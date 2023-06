En medio del simulacro, el extintor de dióxido de carbono explotó y lanzó fragmentos de metal al pecho del niño que falleció durante el incidente, de acuerdo con declaraciones recuperadas por The Associated Press del jefe de policía de la ciudad, Thiti Saengsawang.

El terrible suceso ocurrió en una escuela secundaria en Bangkok, capital de Tailandia, informó la policía local tras la muerte del joven. El extintor estaba expuesto a la luz del sol y cerca de los estudiantes, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press este viernes.

Múltiples estudiantes resultaron heridos

Las personas involucradas en el incidente y que podrían enfrentar la justicia no fueron identificadas de inmediato. El saldo de cinco estudiantes heridos fue revelado por la policía y rescatistas, de acuerdo con The Associated Press. Las temperaturas en la zona registraron los 36 grados Centígrados y los 97 Fahrenheit.

El simulacro fue coordinado por el departamento de bomberos de Bangkok, y era la primera vez en seis años que la institución educativa realizaba un evento de este tipo. Archivado como: Explota extintor en escuela secundaria.