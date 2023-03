Y es que mientas en el reality show de Telemundo se presumió sin glamour y totalmente ‘la natural’, en la gala de este domingo dejó ver que tiene un gran equipo de estilistas que la ponen muy guapa y presentable, sin embargo, este fin de semana se dejó ver en un potente brasier con encaje blanco que no dejaba mucho a la imaginación.

Laura Bozzo sigue estando presente en ‘La Casa de los Famosos’ aunque su temporada haya finalizado con más audiencia e impacto que la que se transmite actualmente en Telemundo , por lo que no deja que ‘nada se le escape’ cuando se presenta en las galas de los domingos para dar sus opiniones ‘como crítica’, pero ahora, ¿se pasó de sensual a sus 70 años?

Sin embargo, aunque muchos de los comentarios fueron encaminados a la admiración que sienten por la seguridad que proyecta a sus 70 años de vestirse de tal forma, en la cuenta de Instagram de ‘La Mesa Caliente’, las personas no se contuvieron y comenzaron a atacarla por el ‘atrevimiento’ de querer ser sexy a sus 7 décadas de vida.

Las críticas apenas comenzaban: “A esta señora le digo envejecer con dignidad, haciendo honor a sus años, no podemos camuflar los años a través de cirugías o manera de vestir eso es engañarnos a nosotros mismos”, “Pero la EDAD se puede llevar mucho mejor con elegancia y sencillez”, “Ella no sabe llevar un traje de Señora”, “La pobre mujer no acepta su edad ni la asume con dignidad”, “Que se respete más por favor”.

¿La tunden por no aceptar su edad?

La mayoría de las personas están en desacuerdo con que Laura Bozzo se haya puesto semejante ropa para su edad: “Yo no me sometería al escarnio publico de esa manera, señora no haga el ridículo”, “En su piel se ven los años”, “Debería trabajar en ser mejor persona, en mejorar sus modales”, “La verdad que la magia existe quítenle los 100 kilos de maquillaje y verán la realidad de la señora”, “El recato es la clave de la elegancia!!!! Señora por favor tápese”.

Los ataques en contra de la peruana continuaban: “Siempre heeeeee dicho la Señora Laura no está ubicada en su tiempo y espacio”, “Ay no”, “Chicas vístanse como les de la gana antes de los 35 porque después de los 40 yo creo ya es ridículo”, “Cristo pero esta mujer no se da cuenta de su edad?”, “Filtro porque ya está muy viejita”, “¿Que esta mujer no se ve en un espejo?”, precisaron más personas.