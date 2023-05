Sin embargo, la de hoy a las 5:26 de la mañana no fue mínimo, ya que fue parecida a la primera y también estremeció el suelo de las poblaciones aledañas, por lo que las autoridades no escatimaron esfuerzos para monitorear el fenómeno natural y alertar a la población del peligro de estar dentro de la zona de riesgo.

A través de un comunicado por medio de las redes sociales oficiales, se dijo lo siguiente: “El CENAPRED reitera enfáticamente la recomendación de no ascender al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones, como se ha visto en varias ocasiones en el pasado, que implican la emisión de fragmentos incandescentes”.

¿QUÉ HACER EN CASO DE CAÍDA DE CENIZA?

El Gobierno de México en su página de Cenapred, da las siguientes recomendaciones para la gente que vive cerca de un volcán por si cae ceniza: Evita hacer actividades al aire libre, protege tus ojos, nariz y boca, con un tapaboca húmedo, si tienes la necesidad de salir a la intemperie, cierra puertas y ventanas.

Además, sella con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios, sacude la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies, tapa tinacos y otros depósitos para que no se contaminen, cubre aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen, entre otras recomendaciones. Archivado como: Explosión volcán Popocatépetl