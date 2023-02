Reportan explosión en planta metalúrgica

Los automóviles que rodearon el lugar, terminaron incendiándose

Confirman múltiples heridos tras explosión

GRAVE ESTALLIDO CAUSA PÁNICO. Ohio, una vez más, se encuentra en el ojo del huracán tras confirmarse fatal explosión, después del descarrilamiento del tren. Los primeros reportes indican que se escuchó un estallido y después se reportó que la planta metalúrgica Schumann & Co, se estaba incendiando. Al momento, se conoce que más de 13 personas se encuentran heridas.

El Departamento de Bomberos de Twinsburg, Ohio, reveló que se encuentran trabajando en determinar las causas del incendio en la planta. Al igual, las autoridades resguardaron la zona, ya que después del gran incendio se reportó que varios automóviles estallaron en llamas por la fuerza de la devastadora quema.

ESTALLÓ EN LLAMAS

Una vez más el estado de Ohio está en alerta. En esta ocasión, se dio a conocer que la planta metalúrgica Schumann & Co., se vio afectada por un gran incendio que terminó consumiendo parte de su estructura y ocasionando daños a los vehículos que se encontraban cerca del lugar. De acuerdo con los primeros reportes, más de 13 personas resultaron afectadas y una persona perdió la vida.

Los equipos de emergencia fueron llamados a la compañía de aleación de cobre I. Schumann & Co. en el suburbio de Oakwood Village en Cleveland, poco antes de las 3 p.m., ondeando hacia el cielo en una nube visible por millas, confirmó la agencia The Associated Press. Los equipos de bomberos ingresaron al lugar y cercaron el sitio.