Una explosión en ducto de mantenimiento en la Universidad Texas Tech provoca fuegos y cancela clases

Una explosión dentro de un pozo de mantenimiento en el campus de la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock provocó incendios y cortes de energía.

Lo que llevó a los responsables de la escuela a emitir órdenes de evacuación para varios edificios.

Además, dieron la orden de cancelar las clases por el resto de la semana, según dijeron las autoridades policiales de la universidad.

La explosión ocurrió el pasado miércoles 12 de marzopor la noche en la sección de Engineering Key del campus, que fue evacuada.

