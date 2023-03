Explosión en planta química en Houston deja un herido (VIDEO)

De acuerdo a información obtenida por The Associated Press, el pasado miércoles 22 de marzo una explosión y un incendio se dieron lugar en una planta química en los suburbios de Houston. Este suceso terminó con una persona herida que fue llevada al hospital para recibir atención médica.

Por otro Ed González, el alguacil del condado explicó que la persona herida fue llevada un hospital y su condición es estable. Tras la explosión, el alguacil señaló que el hombre posiblemente sufrió algunas quemaduras, pero que sus heridas no parecían poner en peligro su vida.

¿Qué produce el establecimiento que se vio afectado?

De acuerdo a The Associated Press, la planta química pertenece a INEOS Phenol y en esta se produce cumeno. Este es un compuesto orgánico que es usado para la fabricación de múltiples cosas, tales como herbicidas y pesticidas, productos de limpieza y autopartes.

Un portavoz de la compañía no ha realizado declaraciones sobre lo ocurrido la mañana del miércoles. Por otro lado la ciudad de Pasadena no ordenó a los residentes tomar medidas de protección ante la explosión. Funcionarios del condado dijeron que el monitoreo preliminar del aire después del incendio no detectó ningún problema que pudiera afectar a los residentes.