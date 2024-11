Explosión en empresa de Louisville, Kentucky, deja 11 empleados heridos

Una explosión en una empresa de colorantes naturales para alimentos y bebidas en Louisville, Kentucky, dejó a 11 empleados hospitalizados el pasado martes.

El incidente ocurrió en un negocio industrial, donde las imágenes difundidas muestran un edificio con su estructura central severamente afectada y parcialmente derrumbada.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, informó que, hasta el momento, se desconoce la causa de la explosión, aunque afortunadamente no hubo víctimas fatales.

Greenberg explicó que los funcionarios se acercaron a los empleados que se encontraban dentro de la planta cuando ocurrió el accidente y que estos aseguraron que, hasta el momento de la explosión, todo parecía estar funcionando con normalidad.

🚨‼️🇺🇸 A Large Explosion was Reported in Louisville, Kentucky. It was heard in the Clifton Neighborhood. Sources told WLKY people are " missing and trapped inside." Anyone in a 2 Block Radius is asked to evacuate and anyone within 1 Mile to Shelter in Place due to Hazardous…

