Reportan explosión en el Parque Nacional Yellowstone y ordenan cierre (FOTOS Y VIDEO)

El Parque Nacional Yellowstone ha anunciado el cierre temporal del Balcón de Biscocho, un popular destino turístico, debido a una explosión hidrotermal.

El incidente ocurrió el martes 23 de julio cerca de las 10 de la mañana.

La explosión se registró cerca de la Poza de Zafiro, al norte de la conocida geyser, Fidelidad Vieja.

Las autoridades del parque informaron que el Balcón de Biscocho, incluyendo el estacionamiento y los paseos, está cerrado temporalmente por razones de seguridad.

BREAKING: A hydrothermal explosion occurred in the Biscuit Basin area of Yellowstone National Park on Tuesday. pic.twitter.com/VpjL7njKT0

— The Weather Channel (@weatherchannel) July 23, 2024