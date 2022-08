Explosión en casa deja tres muertos, incluida una pequeña de 3 años

Una trágica explosión se registró en una casa en Missouri.

Tres personas murieron en la explosión en la casa, incluida una niña de 3 años.

Las autoridades dijeron una fuga de gas provocó el terrible suceso.

Una terrible explosión se registró en una casa en el centro oeste de Estados Unidos y tres personas de una misma familia murieron, incluida una mujer y su pequeña de 3 años, según confirmaron las autoridades policiales, que todavía están investigando a fondo el triste suceso.

Las autoridades de Missouri indicaron que Myranda Gale Golden, de 22 años, sucumbió a sus heridas el viernes 19 de agosto luego de que ocurriese una fuga de gas que provocó la explosión en la casa el lunes. Su hija de 3 años y el novio Corey Coleman fallecieron el jueves y el lunes, respectivamente, según reportó el diario The Sun el sábado.

Trágica explosión en casa deja tres muertos

“Las otras víctimas se encuentran en condición estable y aún reciben tratamiento médico en varios hospitales del medio oeste”, detalló la Oficina del Sheriff del Condado de Mississippi. La explosión en la casa se registró alrededor de las 7.00 de la mañana en Wyatt, a unas 160 millas al sureste de St. Louis, acotó el referido medio.

Las autoridades creen que la explosión fue causada por gas propano que llenó la casa desde una estufa de gas o un calentador de agua a gas. Sin embargo, todavía no está claro qué fue lo que encendió el gas. No se sospecha de acciones criminales y la explosión se ha dictaminado como un accidente, reseñó The Sun.