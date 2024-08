Explosión en Bel Air Deja Dos Muertos y Un Desaparecido

Dos personas han perdido la vida tras una explosión en una residencia de Bel Air.

Las autoridades confirmaron que el propietario de 73 años y un contratista de BGE de 35 años fueron encontrados muertos en el lugar del incidente, ocurrido en la mañana del domingo en la cuadra 2300 de Arthur Woods Drive.

El propietario de la casa estaba preparándose para una jornada de puertas abiertas cuando ocurrió la explosión, según informó la Oficina del Marshal de Incendios del Estado.

En el momento de la explosión, alrededor de las 6:42 a.m., residentes en las cercanías reportaron haber escuchado una fuerte detonación y sentido cómo sus casas temblaban.

House explosion one deceased Harford Co @WMAR2News follows the update pic.twitter.com/KtxJjURnlU

— manny locke (@realmannynation) August 11, 2024