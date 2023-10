Permiso para albergues en Nueva York de más de 3.000 migrantes ha expirado

Desde entonces, esta política se ha ampliado para incluir a familias con niños, y el plazo se ha reducido a 30 días para adultos que no estén acompañados por niños.

Los inmigrantes, muchos de los cuales no tienen autorización legal para trabajar, pueden volver a solicitar refugio si no encuentran otro lugar donde vivir.

Mientras que otros argumentan que la ciudad simplemente no puede afrontar la carga de refugiados en constante crecimiento.

Solicitantes de asilo regresan

Desde que entró en vigor la política inicial de 60 días, han vencido unos 3.025 avisos, informó el viernes pasado el Daily News.

La vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Anne Williams-Isom, dijo el martes que aproximadamente “menos del 50%” de los solicitantes solicitaron quedarse.

Williams-Isom presentó la estadística como una señal de que la política estaba incitando a la gente a encontrar su propia vivienda.

Cabe mencionar que un abogado de la Sociedad de Ayuda Legal no lo vio así, de acuerdo con la agencia The Associated Press.