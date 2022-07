Una experta en crianza habló con The Sun y brindó tips

Cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de criar a tus hijos

No tiene porque ser difícil, así mejorarás la comunicación con tus hijos…

Tips para criar a tus hijos. Muchas veces los padres suelen tener ideas acerca de como criar a sus hijos, pero la verdad es que hay quienes no encuentran la forma de hacer que el futuro de sus hijos se vea un poco menos aterrador. El mundo está en evolución, y cada vez vemos cosas más fuertes en el mundo, así como la guerra, problemas sociales y económicos…

Es completamente normal que los padres estén atemorizados por saber en que clase de mundo sus hijos se van a desarrollar ¡Pero mantén la calma! pues una experta en crianza a través del portal The Sun, dio algunos consejos para que el futuro de tus hijos se vea menos complicado, además de una comunicación más sencilla.

Vivimos en un mundo imperfecto, necesitamos hablar claro con los hijos

The Sun dio a conocer una psicoterapeuta, autora y madre de tres hijos, Anna Mathur, quien además, escribió una guía titulada ‘The Little Book Of Calm For New Mums’ para ayudar a abordar los vertiginosos altibajos de la crianza de los hijos. Estos son algunos de los consejos que se leen en la guía escrita por la experta.

Es importante saber que lo que está aconteciendo en nuestro mundo actualmente, puede ser bastante crudo. "Nuestros hijos han nacido en un mundo imperfecto donde suceden cosas malas y tristes todo el tiempo. No podemos protegerlos de esto, por mucho que nos encantaría, pero podemos ayudarlos a sentirse seguros y comprendidos", dijo Anna para The Sun. El consejo sería buscar información de acorde a su edad, "Darles información de primera línea sobre las noticias actuales que pueden impactarlos o surgir en una conversación puede ser realmente útil. Invítelos a hacer preguntas o compartir sus pensamientos con usted", contó al portal.