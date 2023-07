«La conexión que tengan como seres humanos, es muy de ellos. Me atrevo a decir que lo están viviendo, que puede ser algo real o no , lo sé. Si es que es algo real y bonito, que lo disfruten, que sean felices y que puedan demostrarlo a los demás. Muchas personas en Lima son muy cerrados. «, declaró Francesca Lazo a los presentadores del programa. Ella, señaló que lo único que le importa es la felicidad de su hijo.

La expareja de Nicola Porcella, Francesca Lazo, habló en exclusiva para el programa De Primera Mano y confesó su sentir ante la relación -amistosa o no- del locutor de radio y la influencer, Wendy Guevara. Ante las preguntas de los presentadores sobre los sentimientos de que si es real la demostración de afecto que demuestran en televisión, ella sorprendió con su respuesta.

«Si él se enamora o si él tiene cariño con otros compañeros, es normal, es muy bonito. Mientras sea real y auténtico, que lo sigan disfrutando. Es una persona bastante complicada y me ha sorprendido en 'La casa de los famosos', pero sé que él está actuando de corazón. Está siendo auténtico», reveló Lazo durante la entrevista para el programa mexicano.

Expareja Nicola Porcella: «No creo que sea mentira»

De acuerdo con las declaraciones de Francesca Lazo, señaló que todos se encuentran listos para ofrecerle su apoyo a Nicola y ella consideró que él siempre está siendo honesto con sus sentimientos y con la versión que está demostrando en el interior de la famosa casa. Al igual, reveló que ella no puede hablar sobre los sentimientos de los demás.

«Pero yo siento que ahorita, él está siendo él. Todos le vamos a dar el apoyo. Yo no puedo meterme en los sentimientos de Nicola. Puede ser que sí, como puede ser una estrategia. Wendy es una persona increíble (…) pero no sabría decirte si hay un sentimiento de por medio. Puede ser que sí. Es una excelente persona. No creo que sea mentira», detalló la madre del hijo de Porcella.