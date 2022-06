Exnovia de Piqué asegura que vive una pesadilla

Núria Tomás indicó que la separación de Piqué le trajo problemas

“Necesito deciros a través de mis redes lo que pienso”, indicó la empresaria ¡LA ATACAN POR UNA SERIE! En recientes declaraciones, la exnovia de Gerard Piqué, Núria Tomás, sorprendió a sus seguidores tras confesar la ola de odio, acoso y agresiones que ha estado viviendo en redes sociales tras darse a conocer el fin de la unión entre Shakira y Gerard Piqué y la serie que lanzó recientemente donde habla sobre sus exparejas; la empresaria, realizó un video en redes sociales donde explicó la situación que vive día con día desde hace un mes. En el video que publicó a través de redes sociales, destaca que han sido momentos bastante difíciles debido a que se encontraba en la recta final de su segundo embarazo y que causó malestares, por lo que salió a aclarar lo sucedido en torno a la separación que vivió hace 12 años y por ende la prensa, como los seguidores no iban a encontrar más allá de lo que se ha publicado. Así mismo, señaló que no había tenido en cuenta la situación que pasa su expareja. EXNOVIA DE PIQUÉ DA LA CARA Y RESPONDE A ACUSACIONES Núria Tomás, la empresaria española, ha dado declaraciones tras vivir una serie de momentos incómodos que ha vivido en las últimas semanas tras confirmarse la separación entre Gerard Piqué y Shakira. La mujer expresó que la relación que tuvo hace más de 12 años le ha traído problemas mientras se encontraba en las últimas semanas de su embarazo debido al constante acoso que sufre día con día. En un video en Instagram, la empresaria informó que su teléfono explota de mensajes de odio y acoso derivados a las noticias que han salido en la prensa y por redes sociales, donde señalan que tuvo una relación con el futbolista. “Este vídeo lo borraré en una semana.”, es la descripción del video que desde el día de su publicación no ha dejado de tener buenos comentarios en referencia a las palabras de Tomás.

Exnovia Piqué Núria Tomás: ¿Una situación incontrolable? Núria, inició el video señalando que siempre ha sabido mantenerse en silencio en torno a los rumores, chismes o demás que se publican sobre su vida, pero que en esta ocasión no piensa callar. La exnovia de Piqué, expresó que tenía semanas en querer hacer el video, pero por el nacimiento de su segundo hijo no había podido. La mujer, señaló que no sabía si fue por sus hormonas o la situación, pero que ya no podía permitirse no hacer ningún comentario al respecto. "Hola a todos. Bueno, quería hacer este vídeo desde hace unas semanas y ahora que han pasado unos días y puedo disfrutar de la nube de mi segundo parto y del nacimiento de mi hijo. Me tomó ese tiempo para hacer este vídeo y lo que ha pasado en estas dos semanas. Ahora sí que necesito decirles a través de mis redes lo que pienso. Por qué está bien eso de callar y lo hago muy bien, pero no sé si por las hormonas o si estaba más sensible o qué, pero no lo llevo muy bien.", aseguró Núria.

Exnovia Piqué Núria Tomás; ¿Un acoso? La empresaria, señaló que ha estado viviendo una serie de acoso y malos comentarios en su contra debido a la situación que se ha estado generando tras el rumor de que había estado mencionando a su expareja en la nueva serie que produjo. Núria, expresó que pasó malos momentos mientras se encontraba en el hospital y que, para ella, fue un horror. Pero también, agradeció los buenos comentarios que ha estado recibiendo. "Ha sido un acoso y derribo total a mi teléfono, mientras me ingresaba al hospital. Un horror. Pero también hay muchos mensajes bonitos y quiero empezar este video, agradeciendo a los medios quienes se han limitado a hablar sobre la serie que he sacado en esos momentos; también a mis seguidores, quienes me habéis tratado como siempre les agradezco de corazón.", expresó Núria.

¿En su serie habla de Piqué? No solo se tomó un momento para agradecer a sus seguidores, sino que también expresó su “agradecimiento” hacia los nuevos seguidores que obtuvo tras darse a conocer que en la serie menciona a Gerard Piqué. La exnovia del futbolista, señaló que las demás personas les han vendido la idea de que la serie habla sobre esa relación cuando la realidad es que mencionó únicamente un par de minutos a sus exparejas. “A los 16 mil seguidores que habéis llegado en las últimas semanas, deciros que habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido, que he hecho una serie en la que habló de una relación que tuve hace 12 años, que no vais a encontrar eso, os vais a decepcionar. Hablo dos minutos, solo en un capítulo, dentro de un contexto donde hablo de mis exparejas que me afectaron mucho; donde también hablo de mi familia, mi trabajo, donde me presento. Y forma parte de mi vida esta persona, igual que yo formo parte de la suya.”, señaló la empresaria.

¿Se van a decepcionar? La expareja de Piqué, señaló que no creó ese contenido para hablar de su vida, sino que le pidieron contenido específicamente para madres y mujeres emprendedoras. Núria, recalca que si buscan la serie para enterarse de esa relación, se van a decepcionar, ya que únicamente habla un par de minutos sobre la relación que vivió y que, no es algo de “cotilleo” o chisme, como se ha manejado. “Nunca lo he hecho y lo que digo en ese primer capítulo es muy ameno, tampoco más, así que si buscaban cotilleo, si buscabais otra cosa no lo van a encontrar.”, señaló Núria. “No compréis la serie si buscaban eso, porque se van a decepcionar. (…) Respecto a los medios, y a todo lo que ha dicho, pues si he hecho una serie, no de mi vida, con una plataforma que recién llega a España y quienes me han pedido que cree contenido para madres y mujeres emprendedoras”, expresó la española.

¿Una estrategia? Núria Tomás, señaló que necesitaba hablar sobre la situación y aclarar los rumores que han surgido tras darse a conocer la serie que realizó y donde toca el tema de sus exparejas. La empresaria informó que la serie debía salir desde hace un mes, pero terminó retrasándose y que no tenía en cuenta la situación por la que estaba pasando Gerard Piqué en esos momentos, por lo que fue una coincidencia y no una estrategia, como se ha manejado en la prensa. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ “Esto empezó cosa de seis meses y se iba a publicar hace un mes, pero por mi culpa se atrasó porque no llegaba todo y no podía publicar todo a tiempo. Y sí, ha coincidido con la noticia de mi expareja, que ni yo sabía lo que estaba pasando porque yo estaba preparando todo para parir tranquila y era uno de los proyectos que tenía que acabar de dejar cerrados. Y que más, este video solo lo dejará una semana y no más, no me da buena energía que esté aquí.”, informó Núria.