Relató la noche que Menéndez se aprovechó de él

Durante el especial de Telemundo, Roselló detalló que Edgardo era muy controlador de las bebidas alcohólicas en ellos, sin embargo, esa noche se aseguró de que tomara la copa de vino completa que Menéndez le ofreció, la cual aseguraba debió tener alguna droga en ella. «Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme».

Reveló que se encontraba consciente de lo que sucedía, sin embargo no era capaz de hacer algo para detenerlo. «Yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué me puso en mi bebida. Ahí cuando yo llegué al cuarto que yo estaba completamente inconsciente pero yo sentía, era un tipo de droga la cual tú no te puedes mover pero tú sientes lo que te están haciendo». Finalmente añadió lo que sucedió al regresar al hotel: «Y horrible fue después cuando yo llegué al hotel, yo estaba sangrando y Edgardo ni me llevó al médico porque él sabía que alguien iba a descubrir».