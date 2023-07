Exmarido de Jill Biden defiende a Trump y critica a la familia del presidente

Stevenson alegó que la familia de Biden le había hecho «exactamente lo mismo» en un momento dado. Expresó su preocupación por Trump y las investigaciones en curso en su contra, afirmando: «No puedo dejar que le hagan esto a un presidente que amo y respeto. No puedo dejar que le hagan esto a nuestro país».

Bill Stevenson, el ex esposo de la primera dama Jill Biden, ha hecho acusaciones controvertidas, alegando que el presidente Joe Biden está apuntando a Donald Trump. Stevenson, quien se casó con Jill Biden de 1970 a 1975, hizo estas afirmaciones durante una entrevista reciente en el programa de televisión Newsmax de Greg Kelly.

Esta no es la primera vez que Stevenson aparece en los titulares con acusaciones contra los Biden. En 2020, cuando Joe Biden fue elegido candidato presidencial del Partido Demócrata, Stevenson le dijo al Daily Mail que la relación de Jill con su futuro esposo comenzó como una aventura en la década de 1970.

De acuerdo con News Week, recordando un encuentro con Frank Biden, Stevenson dijo: «Frankie Biden, de la familia criminal Biden, se me acerca y me dice: ‘Dale la casa o tendrás serios problemas'». tierra, él y su hermano fueron posteriormente acusados ​​de un cargo fiscal de $ 8,200.

Exmarido Jill Biden Trump: Está preocupado por Jill

Cuando se le preguntó sobre la participación de Joe Biden en el asunto, Stevenson no se contuvo y afirmó con firmeza: «No solo lo creo, sino que lo sé. No podía creer el poder de Joe Biden y el Departamento de Justicia. No podía créelo.

«Stevenson también reveló que tiene un libro sobre los «primeros años» de los Biden programado para su publicación. A pesar de sus acusaciones contra Joe Biden y su familia, Stevenson enfatizó que todavía se preocupa por su exesposa, Jill. Aclaró: «Hasta el día de hoy, todavía me preocupo por ella, para ser perfectamente honesto. Y todos a mi alrededor lo saben. Mi problema es con Joe Biden».