Del resto de los encuestados, algunos de ellos no descartan la posibilidad de que exista la vida extraterrestre, mientras que otros aseguran haber tenido algún tipo de avistamiento que podría ser explicado con base en la ciencia. Sin embargo, la pregunta persiste: Si hay vida extraterrestre, ¿cómo es y por qué no ha existido un contacto de la Tierra con ella?

Planetas habitables: Son más de los que imaginabas

Los científicos de la NASA no son ajenos a este tipo de cuestionamientos; en una entrevista, la doctora Lindsay Hays, experta en astrobiología, aseguró que la existencia de la vida inteligente en otros planeta es un tema que ha intentado estudiarse por varias décadas, y aunque hasta el día de hoy no han podido encontrar evidencia sólida, esto no quiere decir que no exista.

Hays explica que, gracias al avance de la ciencia, ha podido cambiar el concepto de lo que se considera un entorno ‘habitable’; ante esto, existe la posibilidad de que estos entornos también existan en otros planetas, pero podría tomar algo de tiempo antes de que se descubra oficialmente la vida inteligente fuera de nuestro planeta.