«Sin hablar con ellos», según los informes, Aguilar y Aguilar piden que el personal del hotel y otros empleados no hablen con ellos a menos que sea absolutamente necesario. «Sin tocar sus maletas», los cantantes también piden que sus maletas no sean tocadas por nadie más que sus guardias de seguridad.

La pésima actitud de los cantantes

El periodista Zúñiga también afirma que Ángela Aguilar han mostrado una pésima actitud hacia las personas que trabajan con ellos. Dice que los cantantes han sido groseros y condescendientes con el personal del hotel, los guardias de seguridad y otros empleados. “La gente ya se dio cuenta por qué no venden igual, tienen muchas cancelaciones y donde no cancelan, no llenan”, dice Zúñiga.

Las demandas de la cantante mexicana han desatado la indignación entre los fanáticos. Muchas personas han recurrido a las redes sociales para expresar su decepción con los cantantes. «Soy un gran admirador de Ángela Aguilar, pero estoy realmente decepcionado con sus demandas», escribió un fanático en Twitter. «Ella es una modelo a seguir para las jóvenes, y debería estar dando un mejor ejemplo».