A casi 3 meses de su muerte, no se esclarece el caso de Debanhi

La joven no ha podido descansar en paz

Este viernes exhumaron los restos de Debanhi

A casi tres meses de la muerte misteriosa de Debanhi Escobar, en Nuevo León, estado fronterizo de México, cuya desaparición cimbró a todo el mundo en abril para 13 días después ser hallada muerta dentro de una cisterna del Motel Nueva Castilla, este viernes se abrió un nuevo capítulo en este caso sin resolver.

Según lo informaron diversas fuentes como Agencia EFE, el día de hoy autoridades de México realizaron las diligencias correspondientes y exhumaron el cadáver de Debanhi, luego de dos meses de ser enterrada y en el lugar de su tumba estuvo presente su padre, don Mario Escobar.

Debanhi no ha podido descansar en paz

La chica de 18 años no ha podido descansar en paz y no ha recibido la justicia que merece tras su presunto feminicidio, pues las autoridades no realizaron su trabajo como es debido y dejaron que pasara el tiempo y la magnitud del escándalo por el caso de Debanhi perdiera impacto y ahora pocas personas estén al pendiente.

Al respecto, el padre de la joven de 18 años, dio unas palabras ante los medios de comunicación que se dieron cita en la tumba de Debanhi a la que honraron con un mural: “De alguna manera solicitamos esta situación para tratar de poder encontrar la verdad porque sé que así lo hubiese querido Debanhi”, preció el señor Escobar.