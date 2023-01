El ex jugador continúa en polémica

¿Shakira tenía razón sobre él?

Sale la verdad a la luz y ¡queda exhibido!

A pocos días de que su ex esposa le enviara contundentes mensajes a través de su más reciente canción, el ex jugador del Barcelona decidió responderle pero tal parece que no le salió nada bien. Exhiben ‘la nueva mentira’ de Piqué con el reloj Casio y ¿Shakira tenía razón?

Según detalla UniMexicali, Gerard Piqué se ha mantenido en boca de todos estos últimos días. Y es que es imposible no agregarlo en tema de conversación debido al nuevo tema de Shakira donde la colombiana arremete contra su ex pareja.

El deportista decidió romper el silencio pero, ¿le salió mal?

Recientemente, el deportista decidió romper el silencio y expresarse un poco respecto a los ‘ataques’ directos que les estaría haciendo la madre de sus hijos Sasha y Milán. Y lo hizo a través de un stream en la plataforma de Twitch, mientras ofrecía detalles de su nuevo proyecto Kings League.

Con frases como: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú” y “Cambiaste un Rolex por un Casio”, la colombiana arremetió contra Piqué, sin embargo este último decidió ‘sacarse un as bajo la manga’ jugando con la letra de la popular canción, que lo terminaría perjudicando.