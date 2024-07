Exhiben comportamiento de Ángela Aguilar

Las críticas contra la novio de Christian Nodal no cesan

Ahora resurgen imágenes de lo que la cantante piensa

Ángela Aguilar es centro de la polémica una vez más gracias a que resurgió un video en TikTok sobre lo que dijo de su hermana Aneliz.

La hermana mayor de la novia de Christian Nodal no se dedica a la música, pero aseguran que es entonada, sin embargo ella no pretende hacer carrera como cantante.

Ahora, al ser cuestionada sobre los dotes artísticos de su hermana mayor, Ángela Aguilar respondió de una manera ‘despectiva’ ¿evidenciando algo de envidia?

Por si fuera poco, en el video que se compartió en TikTok, también recopila un momento avergonzante para Aneliz al ser exhibida por su hermana menor.

¿Envidia a su hermana mayor? Ángela Aguilar es evidenciada

La cuenta de TikTok ‘Yotelocuentof’, publicó el video que se está haciendo viral en la que cuestionan a Ángela Aguilar sobre su hermana Aneliz.

Con un tono muy particular, ella dijo: «Aneliz no canta, bueno, canta bonito pero no le gusta cantar así que ella no va a estar haciendo esto».

«Está estudiando Entertainment Business Management que para mi son muchas palabras», aseguró en un tono que mucha gente calificó como despectivo.

Por si fuera poco, también en otra parte del video, se recopiló una historia de Instagram en la que Ángela evidencia los pantalones sucios de Aneliz.