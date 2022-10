Ex esposo de la influencer Natalia Alcocer sale a defenderse

Da a conocer su versión de los hechos

Así fue la denuncia pública de Natalia Alcocer ante su ex

Exesposo Natalia Alcocer se defiende. Hace unas semanas atrás, la empresaria Natalia Alcocer, dio a conocer una lamentable noticia en donde se pronunció como víctima de abuso doméstico, del cuál acusó como responsable a su ex marido, el empresario Juan José Chimal, quien estaría amenazándola con diferentes cosas.

Y es que la exparticipante de La Casa de los Famosos dio a conocer por medio de un video en Instagram estos detalles, explicando como supuestamente, su ex continúa manipulándola y amenazándola, pues asegura el empresario que no le pueden hacer nada por ser ex cuñado de Enrique Peña Nieto. Ahora él se pronuncia ante esta situación, veamos qué dijo…

Exesposo Natalia Alcocer se defiende: Denuncia abuso doméstico

Por medio de su cuenta de Instagram con más de 300 followers, la empresaria e influencer denunció públicamente a su expareja, el empresario Juan José Chimal: “Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, confío en que el bien va a triunfar, pero ya estoy cansada”.

“Mi violentador se llama Juan José Chimal Velasco, hoy le pongo nombre, apellido y cara, estoy cansada que desde que estaba casada con él, o estaba en pareja de él, o como quiera decirle, se me amenazó que él era inmune, que él era intocable por ser excuñado del señor presidente Enrique Peña Nieto, que a él no le iba a pasar absolutamente nada, y fue parte de por qué soporté tanta violencia en mi vida”, explicó. Archivado como: Exesposo Natalia Alcocer se defiende