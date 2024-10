Excoronel Santana Enfrenta Acusaciones de Abuso a Menor.

Un excoronel del Ejército y figura prominente en el sistema escolar de Miami-Dade se encuentra en el centro de un escándalo de abuso sexual que ha conmocionado a la comunidad.

Eleizer Santana, quien se desempeñaba como instructor en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Junior (JROTC) en South Miami Senior High School, enfrenta múltiples cargos por delitos sexuales contra una estudiante menor de edad.

Según documentos judiciales, Santana, de 74 años, habría enviado mensajes de texto de contenido sexualmente explícito a la adolescente, incluyendo propuestas indecentes y expresiones de afecto inapropiadas para una relación entre un adulto y una estudiante.

Los mensajes, obtenidos por los detectives, revelan una dinámica de poder abusiva y una clara violación de la confianza depositada en Santana como figura de autoridad.

