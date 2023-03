¿Qué opina Jorge Lozano sobre la frase ‘Un clavo saca a otro clavo’?

Aprovechando que charlábamos acerca de darle una nueva oportunidad al amor después de una mala racha con el amor, Jorge habló con nosotros sobre la famosa frase “Un clavo saca a otro clavo”: “Está muy tachado el que una mujer brinque de una relación a otra, pero si un hombre lo hace está bien, ¿Qué opinas de esto?

Jorge respondió: “Se me hace que está malamente etiquetada la mujer cuando pasa por un mal amor. Yo siempre le digo a muchas mujeres: ‘Si tú pasaste por un divorcio, tu no te puedes quedar con la etiquetada de ‘divorciada’. Ya pasó, ya te ocurrió, a partir de hoy eres soltera codiciada. A un buen amor, hay que guardársele luto, 28 días de luto, pero a un mal amor, luto, no me le guardas ni un minuto”, respondió el conferencista y escritor.