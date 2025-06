Exbombero deportado lucha por agua y vivienda en Tijuana.

Se hizo un GoFundMe para ayudarle.

Javier Salazar es un pintor, rescatista animal y exbombero que fue deportado.

Una campaña de GoFundMe titulada “Help Javier the ‘Deported Artist’ Access Water and Rebuild His Life” solicita apoyo para Javier Salazar Rojas, un pintor y exbombero californiano deportado que ahora vive en Tijuana.

Organizada por James R. Holeman y Abbey Carpenter, la iniciativa busca fondos para que Javier pueda costear agua potable, mudarse de un edificio en riesgo de colapso y mantener a los seis perros que rescató de la calle.

La crisis estalló cuando las autoridades clausuraron la red hídrica de su colonia por peligro de deslaves; sin automóvil ni transporte público que llegue a su calle, Javier carga cubetas durante kilómetros para abastecerse.

Así lo informó su GoFundMe.

El caso refleja la precariedad que enfrentan miles de deportados que, pese a haber crecido en Estados Unidos, quedan atrapados en México sin redes de apoyo.

Javier, conocido en redes como @DeportedArtist, no solo batalla por su propio sustento: dedica tiempo a refugios de migrantes, personas sin hogar y animales abandonados.

Su situación evidencia la ausencia de políticas para reintegrar a veteranos o exservidores públicos expulsados del país que consideraban hogar. Además, ilustra las consecuencias de la urbanización irregular en Tijuana.

Donde deslizamientos dejan a barrios enteros sin servicios básicos durante meses.