Revela cuántas novias ha tenido hasta la fecha

“Veo que muchos me preguntan sí me gustan las mujeres o no y yo con esto les voy a decir las cosas porque siento que todavía no debí de haber hablado sobre este tema pero bueno… Sí he tenido una que otra noviecilla pero pues realmente han sido tres”, compartió la exparticipante de ‘La Academia’.

De lo más sincera y sin temor al ‘qué dirán’, la exquinceañera expresó que se inclina más por las mujeres para mantener una relación amorosa, “Sí me han atraído chicas, no hablo mucho de mi vida sentimental ni nada de eso porque realmente no soy mucho de andar de noviera o sea me da igual… Mi familia no lo sabe solamente mi hermana”, señaló Rubí aclarando de una vez por todas las dudas. Archivado como: Quinceañera Rubí sale clóset.