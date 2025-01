Ex novia del soldado que se suicidó en Las Vegas revela traumas

El sargento Matthew Livelsberger, un condecorado miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, puso fin a su vida el pasado 1 de enero en Las Vegas.

Dejando tras de sí una historia de lucha interna, agotamiento y heridas invisibles que rara vez se reconocen a tiempo.

Con tan solo 37 años, Livelsberger había recibido cinco Estrellas de Bronce, una de ellas con la «V» de valor por su desempeño en combate.

Sin embargo, detrás de su impresionante historial militar, había un hombre que enfrentaba un intenso sufrimiento emocional y físico.

Matthew Livelsberger, Green Beret, sh*t self in head before Cybertruck exploded outside Trump’s Las Vegas hotel and his body was unrecognizably burned.

His ID badge was left was a slight burn mark. Something is not adding up. pic.twitter.com/rMSshMPMWq

— Tucker Carlson Network 🇺🇸 Fan Account (@TCNetworkFans) January 3, 2025