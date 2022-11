Exponen a la ex de Nicky Jam y aseguran que le hacía ‘brujería’ (VIDEO)

Aleska Génesis, le habría hecho ‘brujería’ a su ex Nicky Jam

Aseguran que lo hizo con el objetivo de que existiera una reconciliación

¡Ella no se queda callada y rompe el silencio!

Ex Nicky Jam le hacía brujería. La disputa entre el empresario Miguel Mawad con la ex del exponente de reggaetón Nicky Jam, continúa siendo un tema que da mucho de qué hablar, más ahora que se acaba de sacar a la luz un secreto que Aleska Genesis, tenía muy guardado sobre su famoso ex novio.

Y es que se filtró un video de la famosa influencer platicando con una bruja y llegando a un acuerdo en donde ella supuestamente le habría pedido hacerle brujería al intérprete de ‘Travesuras’, pero ella ha roto el silencio y ha decidido dar su versión de los hechos.

Ex Nicky Jam le hacía brujería: Aseguran que le hizo magia negra al cantante

Fue a través de un polémico tweet, que se filtró este video de una videollamada entre Aleska y una supuesta bruja, en donde estaría ella recitando unas líneas con tal de ‘amarrar’ el amor de la cantante hacia la influencer, así lo dio a conocer el portal ‘La Vanguardia’.

Además, en este video, se puede observar también como la ex mujer del reggaetonero le pide a la bruja que haga un ‘hechizo’ para que el karma se le regrese Nicky Jam y a la expareja de él, Gaby Espino, esto, con el objetivo de ‘pagar’ todo el daño que le habrían hecho. Además, en las imágenes se puede escuchar como la mujer le dice: “Vas a agarrar tus orines en ayuno, la vas a echar en la comida, o en algo tomado en gotitas, no más”. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amenaza guapo”, informó La Mega. Archivado como: Ex Nicky Jam le hacía brujería