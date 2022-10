“ Juan Gabriel está vivo , yo no puedo estar engañando al presidente y estar leyendo cosas que le mandó al presidente”, aseguró Joaquín quien rotundamente ha dicho en varias ocasiones, que El Divo de Juárez reaparecerá supuestamente cuando AMLO lo pida. Archivado como: Ex mánager Juan Gabriel asegura está vivo

“Juan Gabriel está vivo”, fueron las palabras que el ex mánager de ‘Juanga’ utilizó el día de ayer en una rueda de prensa. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Joaquín Muñoz da de qué hablar asegurando esta supuesta verdad, pues dijo que reaparecerá de la forma más inesperada.

Ex mánager Juan Gabriel asegura está vivo: ¿No hay acta de defunción?

“¿Cuál acta de defunción? Todo está en manos del presidente”, dijo el ex mánager el cantante respondiendo a las preguntas que la prensa le hacía, en donde muchos lo cuestionan sobre la veracidad de sus palabras, también dejó en claro que ‘no hay acta de defunción‘.

Y es que Joaquín Muñoz tuvo una seria discusión con los medios durante la rueda de prensa, pues aseguró que no hay pruebas de lo que dice, sin embargo está seguro de que reaparecerá. “A Juan Gabriel le costó mucho fingir su muerte para darte el gusto a ti de que haga un video, no, no hay video, no hay nada absolutamente, Juan Gabriel va a aparecer”, dijo. Archivado como: Ex mánager Juan Gabriel asegura está vivo