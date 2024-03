Mayeli Alonso y el boxeador Andy Ruiz ¿esperan bebé?

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR : Fallece ex colaboradora de Primer Impacto

Mayeli Alonso, ex esposa del famoso cantante Lupillo Rivera, y el reconocido boxeador Andy Ruiz Jr. han dado a conocer una noticia que ha sorprendido a todos.

Desmiente a Thalí García

Cabe recordar que hace unos días, la empresaria ex de Lupillo, desmintió lo dicho por Thalí sobre que les den libretos en el reality show ‘La Casa de los Famosos’.

“No nos dan libretos en ‘La Casa de los Famosos 4’ y es una total mentira que la gente tiene contacto con sus familiares. Eso es mentira, no es verdad eso, lo desmiento totalmente”, dijo Mayeli.

Luego agregó: «No es verdad tampoco que te dan como medicamentos por si te sientes mal y te van a tratar de drogar con eso. Eso es mentira, y nunca te dicen que no digas que no tienes pareja».

«A mí en ningún momento me dijeron ‘no digas que no tienes pareja, no digas esto. Ellos (la producción) quieren conocer la realidad de tu vida y eso es totalmente mentira, les digo porque yo estuve ahí», puntualizó.