Ex marido de JLo la deja ‘mal parada’ por escándalo de Puff Diddy

El escándalo del rapero alcanza a su ex novia, la Diva del Bronx

Era un ‘secreto a voces’ y ahora Ojani Noa confirma todo

El escándalo del rapero Sean Combs mejor conocido como Puff ‘Diddy’ está llegando a JLo y ahora su ex marido, el cubano Ojani Noa, la exhibe.

Para nadie es un secreto que JLo y Puff Diddy tuvieron un romance de varios años cuando Jennifer López despegaba su carrera a inicios del 2000.

Y ahora, con todo lo que se ha filtrado que hacía el rapero, actualmente detenido y cuyo juicio será en junio de 2025, la Diva del Bronx está siendo salpicada.

El cubano Ojani Noa, modelo, actor y ex marido de JLo, con quien estuvo casado un años de 1997 a 1998 publicó fotos y un escalofriante mensaje.

Ex esposo de JLo muestra que estuvo en las fiestas de Puff Diddy

A través de su cuenta de Instagram, Ojani Noa, fue tajante: «Yo no estoy en la lista. Para aquellas personas y medios de prensa que me han peguntado».

«…Si yo alguna vez fui o participé en las famosas fiestas del pedazo de mier… (Diddy), freak-off parties. No y no. Nunca. Pero mi ex mujer Jennifer López sí, pregúntenle a ella», aseguró.

Y por si fuera poco, el cubano ex esposo de JLo publicó tanto en historias como en post, unas fotografías donde aparece Puff Diddy rodeado de famosos, entre ellos la de Puerto Rico.

Esas fotos corresponderían a finales de los 90 cuando JLo estuvo casada con Ojani Noa, por lo que decidió exhibirlas.