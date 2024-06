Supuesto ex de Ángela Aguilar reacciona al anuncio del noviazgo de la cantante con Christian Nodal

¿Se quiere deslindar?

Por medio de sus historias de Instagram, donde tiene más de 17 mil seguidores, el ex de Ángela Aguilar escribió:

«The trust of innocent is the liar’s most useful tool (La confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso)».

Según la cuenta de Chamonic, Josh Ball quiere ‘lavar sus culpas’, pues él mismo sabe lo que le hizo a la cantante y cómo la trató.

Por si fuera poco, personas cercanas a la hija de Pepe Aguilar también ‘sufrieron’ esta relación.