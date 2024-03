Ex de Alejandro Fernández confirma infidelidades del cantante

«Entonces él pues no me llevaba, entonces teníamos problemas por situaciones así, yo me quedaba mucho sola o luego escuchaba rumores y chismes, le decía: ‘Llévame contigo’…”, confesó.

“Era complicado porque ahí la situación se manejaba distinta, entre sus managers y sus papás no lo dejaban que me llevara a ningún lado», dijo.

¡Revela infidelidades!

La ex esposa del Potrillo admitió múltiples infidelidades, pero permaneció con él debido a su primera hija, Alex, de acuerdo a Hola!

“Sí, llegó a haber (infidelidad), cuando me enteré, porque ya sabes, todos te juran y perjuran que no», confesó.

«Cuando me enteré yo me separé de él, ya teníamos a Alex cuando me enteré la primera vez, ya sabrás, me pidió perdón, me dijo que ya no iba a volver a pasar», aseguró.

«Y yo alguna vez en la vida le había dicho que nunca lo iba a perdonar de eso, pero como ya teníamos a Alex la verdad es que sí, cambias como mamá», comentó.