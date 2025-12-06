Ex agente de la DEA fue detenido tras haber sido acusado de ayudar a un cártel mexicano
Publicado el 12/06/2025 a las 10:44
- Ex agente acusado formalmente
- Operación con criptomonedas revelada
- Acuerdo millonario con cártel
Un ex agente de alto nivel de la DEA fue acusado formalmente de conspirar para traficar drogas y lavar millones de dólares para un cártel mexicano.
Los cargos se centran en una supuesta operación encubierta que reveló transacciones en criptomonedas, reuniones estratégicas y planes para trasladar grandes cantidades de dinero entre Estados Unidos y México.
Ex agente de la DEA detenido
BREAKING: Paul Campo, a former high-ranking DEA official under Obama, INDICTED for conspiring to launder $12 MILLION to support Foreign Drug Cartels pic.twitter.com/mK5VAZpJx6
— Libs of TikTok (@libsoftiktok) December 5, 2025
Paul Campo, quien trabajó casi 25 años en la DEA, enfrenta cargos federales junto a su socio Robert Sensi, según CNN.
Ambos están acusados de convertir efectivo en criptomonedas para adquirir 220 kilogramos de cocaína valuados en 5 millones de dólares.
TE PUEDE INTERESAR: Hombre abatido por la policía mientras apuñalaba a su padre en Los Ángeles
Según la acusación revelada el viernes, también habrían blanqueado 750.000 dólares provenientes de ventas de droga para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera a principios de este año.
Campo se declaró inocente y fue detenido el viernes.
La acusación contra Paul Campo
🚨🚨 BREAKING:
Top Obama DEA official busted — indicted in a drug-cartel sting operation, now facing narcoterrorism charges for conspiring to provide material support to a foreign terrorist organization.
Paul Campo and Robert Sensi conspired to assist one of the most notorious… pic.twitter.com/16ersJXuNO
— 🇺🇸RealRobert🇺🇸 (@Real_RobN) December 6, 2025
Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York sostienen que los acusados acordaron lavar al menos 12 millones de dólares para el cártel.
Las autoridades afirman que Campo y Sensi se reunieron con una fuente confidencial que actuaba bajo la dirección de las fuerzas del orden estadounidenses.
Durante una reunión en marzo en un restaurante de Nueva York, los hombres discutieron cómo transferir dinero de Estados Unidos a México.
Hablaron de inversiones en bienes raíces y del contrabando de efectivo a granel, según la acusación.
Reuniones, criptomonedas y supuestos planes
DEA agents were seen swarming the home of a former DEA senior-level executive yesterday afternoon in Oakton, Virginia
“[Paul] Campo had a 25-year career as a DEA special agent and was appointed in February 2013 to serve as deputy chief of the Office of Financial Operations. In…
— The DC MD VA Live (@TheDMVLive) December 5, 2025
Campo supuestamente comentó a la fuente gubernamental que tenía otros proyectos en los que ayudaba a clientes a «recuperar su dinero».
De acuerdo con la acusación, mostró su placa de la DEA durante la reunión y aseguró que se había retirado hacía años.
Campo llegó a ocupar el cargo de subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras de la DEA.
Este puesto lo colocó al frente de operaciones de lavado de dinero dentro de la agencia, según su biografía en Global Financial Consultants, empresa que creó tras retirarse en 2016.
Los fiscales aseguran que, en una reunión realizada en Tampa, Florida, en marzo, Campo y otros acordaron lavar hasta 12 millones de dólares del narcotráfico.
La operación iniciaría con una transacción de 200.000 dólares, según la acusación.
Tras una primera entrega en Charlotte, Carolina del Norte, la fuente confidencial dijo a Sensi: «Bienvenido al maldito cártel», según el expediente.
La transacción final y los cargos
Para octubre, la fuente confidencial volvió a contactar a los acusados para proponerles un negocio de drogas.
Les indicó que enviaran más de 200.000 dólares en criptomonedas a un vendedor para adquirir 220 kilogramos de cocaína.
La fuente aseguró que vendería el cargamento en 5 millones de dólares y que Campo y Sensi recibirían una comisión del 30%.
Campo y otros enviaron los fondos a una billetera que creían del vendedor, pero que estaba bajo control del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
La fuente confidencial confirmó la operación y envió un mensaje cifrado diciendo: «¡Guau, hermanos! ¡Tomando posesión del producto YA!».
Campo y Sensi fueron acusados de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para distribuir narcóticos, conspiración para proporcionar apoyo material al CJNG y conspiración de lavado de dinero.