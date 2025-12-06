Ex agente de la DEA fue detenido tras haber sido acusado de ayudar a un cártel mexicano

Ex agente acusado formalmente

Operación con criptomonedas revelada

Acuerdo millonario con cártel

Un ex agente de alto nivel de la DEA fue acusado formalmente de conspirar para traficar drogas y lavar millones de dólares para un cártel mexicano.

Los cargos se centran en una supuesta operación encubierta que reveló transacciones en criptomonedas, reuniones estratégicas y planes para trasladar grandes cantidades de dinero entre Estados Unidos y México.

Ex agente de la DEA detenido

BREAKING: Paul Campo, a former high-ranking DEA official under Obama, INDICTED for conspiring to launder $12 MILLION to support Foreign Drug Cartels pic.twitter.com/mK5VAZpJx6 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) December 5, 2025

Paul Campo, quien trabajó casi 25 años en la DEA, enfrenta cargos federales junto a su socio Robert Sensi, según CNN.

Ambos están acusados de convertir efectivo en criptomonedas para adquirir 220 kilogramos de cocaína valuados en 5 millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre abatido por la policía mientras apuñalaba a su padre en Los Ángeles

Según la acusación revelada el viernes, también habrían blanqueado 750.000 dólares provenientes de ventas de droga para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera a principios de este año.

Campo se declaró inocente y fue detenido el viernes.