Evita estos regalos para mamá este 10 de mayo: lo que NO debes obsequiar

Lo más importante no es el valor monetario del obsequio, sino el significado y la intención con que se entrega.

No es el objeto lo que decepciona, sino la falta de atención y dedicación al momento de elegirlo.

Obsequiar cremas antiarrugas, balanzas o cualquier artículo relacionado con el peso y la apariencia física puede interpretarse como una crítica encubierta si no ha sido solicitado por ella.

Errores en ese aspecto pueden hacerla sentir incómoda y mostrar que no la conoces tan bien como crees.

Regalar ropa también implica un riesgo si no se conocen bien las tallas o el estilo personal de la madre.

En el peor de los casos, lo más decepcionante que podrías hacer es no dar nada.

Ni un detalle, ni unas palabras, ni siquiera una llamada puede hacer que ese día tan especial se sienta como uno más del calendario.

Además de los ejemplos anteriores, se deben evitar pijamas sin estilo, perfumes que no son de su agrado, flores marchitas o ramos que no estén frescos, objetos de segunda mano y artículos decorativos que no coincidan con su gusto personal.

Todos estos gestos pueden parecer despreocupados o incluso insensibles si no reflejan verdaderamente quién es ella.